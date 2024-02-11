Агент Бергвейна: «Это правда, что к Стевену был интерес от «Вест Хэма» и клубов из Саудовской Аравии»

Натан ван Кооперен, агент нападающего амстердамского «Аякса» Стевена Бергвейна, рассказал, какие клубы интересовались его клиентом в зимнее трансферное окно.

«Это правда, что к Стевену был интерес от «Вест Хэма» и клубов из Саудовской Аравии. В данный момент Бервгейн является очень важным игроком для «Аякса». Стевен – капитан, поэтому мы не можем жаловаться. Мы начали двухлетний проект, но посмотрим, что случится ближайшим летом. Сейчас Бергвейн сфокусирован на игре за «Аякс» и на Евро-2024», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Бергвейн ранее выступал в Англии в составе лондонского «Тоттенхэма».