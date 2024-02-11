Филлипс рассказал, как его сломал Гвардиола

Хавбек сборной Англии и «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс, выступающий в аренде за лондонский «Вест Хэм», рассказал, как наставник «горожан» Хосеп Гвардиола подорвал его уверенность в своих силах.

«Самый трудный момент с Пепом был после чемпионата мира – 2022. Тогда он указал на мой лишний вес. Он был прав, однако можно донести претензию разными способами. Гвардиола был недоволен, что я не начал тренироваться сразу после мундиаля. Хотя он меня об этом не просил. Это разногласие сильно ударило по моей уверенности. Я стал плохо чувствовать себя в клубе. Мои близки тоже были расстроены», - передает слова Кэлвина The Sun.

В текущем сезоне АПЛ 28-летний опорник сыграл шесть матчей.