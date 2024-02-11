Два игрока «Реала» могут уйти в клуб АПЛ

Защитники мадридского «Реала» Лукас Васкес и Начо Фернандес могут покинуть «королевский» клуб в летнее трансферное окно. Об этом информируют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, заинтересованность в подписании игроков проявляет бирмингемская «Астон Вилла». Главный тренер «львов» Унаи Эмери лично настаивает на сделке. Начо и Васкес не против переезда на Туманный Альбион. Оба футболиста хотели бы попробовать свои силы в новом чемпионате.

В текущем сезоне чемпионата Испании Фернадес провел 16 поединков. На счету Васкеса один гол и три ассиста в 18 встречах Ла Лиги.