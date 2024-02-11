Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала»

Перспективный полузащитник Арда Гюлер, правами на которого владеет мадридский «Реал», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно источнику, в трансфере турецкого хавбека заинтересованы пять европейских клубов. В борьбе за Гюлера сойдутся «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Боруссия» и «Байер».

Напомним, что Арда перебрался в «королевский» клуб из стамбульского «Фенербахче» минувшим летом за 20 миллионов евро. Однако из-за травм он почти не играл в этом сезоне. На его счету два неполных матча в чемпионате Испании.