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Артета заблокировал продажу игрока «Арсенала» - известно его имя

11 Февраля 2024 • 12:32 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета заблокировал продажу итальянского полузащитника Жоржиньо в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует Grihat.

Как информирует источник, заинтересованность в переходе 32-летнего футболиста проявляли несколько турецких клубов: «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче». Однако Артета решил оставить игрока до завершения сезона.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Жоржиньо провел 14 поединков за «канониров». Полузащитник отметился одной результативной передачей. Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом.

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