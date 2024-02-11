Артета заблокировал продажу игрока «Арсенала» - известно его имя

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета заблокировал продажу итальянского полузащитника Жоржиньо в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует Grihat.

Как информирует источник, заинтересованность в переходе 32-летнего футболиста проявляли несколько турецких клубов: «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче». Однако Артета решил оставить игрока до завершения сезона.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Жоржиньо провел 14 поединков за «канониров». Полузащитник отметился одной результативной передачей. Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом.