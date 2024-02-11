«Челси» нацелился на покупку звезды «Барселоны»

Полузащитник сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Френки де Йонг может трудоустроиться на Туманном Альбионе. Об этом информируют журналисты таблоида The Sun.

По сведениям источника, в подписании звездного футболиста заинтересован лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» готово заплатить за трансфер де Йонга 85 миллионов фунтов. Помимо «Челси» в трансфере Френки заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Де Йонг не спешит подписывать новый контракт с «сине-гранатовыми». В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 15 матчей, забил один гол и получил шесть желтых карточек.