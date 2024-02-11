Холанн стал автором уникального рекорда АПЛ

В рамках 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» принимал «Эвертон». «Горожане» отпраздновали победу со счетом 2:0. Оба гола в составе хозяев забил форвард Эрлинг Холанн.

Как сообщает OptaJoe, норвежский бомбардир отметился 51 голом в 50 матчах «Сити» в АПЛ, где выходил в основном составе. Ни одному футболисту не удавалось забить больше на аналогичном отрезке.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 23-летний нападающий провел 18 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами и пять результативными передачами. Эрлинг является лучшим голеадором Премьер-лиги.

Бителло выбрал между Месси и Холанном