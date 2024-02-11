Тан Хаг назвал главную цель «Манчестер Юнайтед» в сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об основной цели манкунианцев в нынешнем сезоне. Нидерландец акцентирует внимание на попадании в Лигу чемпионов УЕФА.

«Очень важно попасть в Лигу чемпионов, это же очевидно. Даже не нужно это объяснять. С этим турниром у клуба больше финансовых возможностей. Это наша главная цель на сезон», - передает слова специалиста The Telegraph.

После 23 матчей Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 38 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. «Красные дьяволы» отстают от зоны Лиги чемпионов на девять очков.