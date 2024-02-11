Алекс Фергюсон: «Тоттенхэм» никогда не выиграет АПЛ»

Легендарный тренер Алекс Фергюсон, долгое время работавший в «Манчестер Юнайтед», высказался о шансах лондонского «Тоттенхэма» стать чемпионом Англии.

«Тоттенхэм» - чемпион АПЛ? Нет, этого никогда не произойдет. У них никаких шансов», - передает слова специалиста таблоид Daily Mail.

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. После 24 матчей подопечные Анге Постекоглу набрали 47 баллов. «Шпоры» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на семь очков. В ближайшем матче чемпионата лондонцы на своем поле примут «Вулверхэмптон».