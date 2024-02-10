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Только третий гол «Ньюкасла» в ворота «Ноттингем Форест» стал победным

10 Февраля 2024 • 22:32 Комментировать
Ноттингем Форест
2:3
Ньюкасл
окончен

Неважно играющие «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл» в субботу подарили болельщики интригующий и результативный матч 24-го тура Премьер-лиги Англии. В дебюте после корнера Бруно Гимараэс головой пробил в дальний угол в противоход вратарю - 0:1. Энтони Эланга ответил выходом один на один с голкипером и не смог его переиграть. И еще один шанс у хавбека, на сей раз он протолкнул мяч под вратарем и сравнял счет. «Сороки» снова вышли вперед после штрафного, Свен Ботман выиграл воздух и сделал скидку под удар Фабиану Шёру, который был точен метров с 15 - 1:2. Еще до перерыва «лесники» сравняли, Каллум Хадсон-Одои обыгрался с партнеров и поразил цель со средней дистанции.

В начале второго тайма Тайво Авонийи получил пространство для маневра, оставил позади голкипера и с острого угла забил, но там вне игры. Гимараэс вскоре сделал все сам, перехватил мяч, прошел вперед и метко пробил метров с 18 - 2:3.

«Ньюкасл» одержал победу и поднялся на седьмое место, противник - пятый с конца.

Протокол игры  
Ноттингем Форест2:3Ньюкасл
  10'Гимараэс Бруно (0:1)
(1:1) Эланга Энтони26'  
  44'Шёр Фабиан (1:2)
(2:2) Хадсон-Одои Каллум45'  
  67'Гимараэс Бруно (2:3)
Селс МатцУильямс НекоНьякат МуссаМурильо ДжейсонТавареш НунуЙейтс Райан 74' (Рейна Джованни ( 74') Домингес Николас 78' (Данило Ларанжера ( 78') Эланга ЭнтониГиббс-Уайт Морган  59'Хадсон-Одои КаллумАвонийи Тайво 68' (Ориги Дивок ( 68')
Запасные: Тоффоло ХарриКуяте ШейхуТёрнер МэттРибейру РодригуОмобамиделе ЭндрюФелипе Аугусто IV
Дубравка МартинТриппьер КиранШёр ФабианБотман Свен  59'Бёрн ДэнЛонгстафф ШонМайли Льюис 81' (Ливраменто Валентино ( 81') Гимараэс БруноАльмирон Мигель 60' (Барнс Харви ( 60') Уилсон КаллумГордон Энтони 90' (Крафт Эмиль ( 90')
Запасные: Мёрфи ДжейкобРитчи МэттКариус ЛорисЛасcеллс ДжамалХолл ЛьюисДамметт Пол
10 февраля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ноттингем Форест

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