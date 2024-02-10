Только третий гол «Ньюкасла» в ворота «Ноттингем Форест» стал победным

Неважно играющие «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл» в субботу подарили болельщики интригующий и результативный матч 24-го тура Премьер-лиги Англии. В дебюте после корнера Бруно Гимараэс головой пробил в дальний угол в противоход вратарю - 0:1. Энтони Эланга ответил выходом один на один с голкипером и не смог его переиграть. И еще один шанс у хавбека, на сей раз он протолкнул мяч под вратарем и сравнял счет. «Сороки» снова вышли вперед после штрафного, Свен Ботман выиграл воздух и сделал скидку под удар Фабиану Шёру, который был точен метров с 15 - 1:2. Еще до перерыва «лесники» сравняли, Каллум Хадсон-Одои обыгрался с партнеров и поразил цель со средней дистанции.

В начале второго тайма Тайво Авонийи получил пространство для маневра, оставил позади голкипера и с острого угла забил, но там вне игры. Гимараэс вскоре сделал все сам, перехватил мяч, прошел вперед и метко пробил метров с 18 - 2:3.

«Ньюкасл» одержал победу и поднялся на седьмое место, противник - пятый с конца.