​Дайч провёл свой 300-й матч в качестве наставника в АПЛ

В двадцать четвертом туре английского чемпионата «Эвертон» съездил в соседний Манчестер, где пропустил два гола во втором тайме матча с «Манчестер Сити». К сожалению, клуб из Ливерпуля не сумел приличествующим образом отметить юбилей Шона Дайча, своего главного наставника - он провел свой 300-й матч в качестве наставника команды высшей лиги английского футбола. Дайч стал восемнадцатым специалистом в истории лиги, добравшимся до такого показателя.

В следующем туре английского чемпионата «Эвертону» предстоит сразиться в домашних условиях с «Кристал Пэлас». Это случится девятнадцатого февраля.