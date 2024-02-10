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​Баркли сыграл свой 250-й матч в АПЛ

10 Февраля 2024 • 21:06 Комментировать

В Англии проходят матчи двадцать четвертого тура английского чемпионата, здорово выступающий в последнее время «Лутон Таун» принимал «Шеффилд Юнайтед», но, увы, проиграл со счетом 1:3. Подопечные Робина Эдвардса не смогли достойно отметить юбилейный матч своего нападающего Росса Баркли, который провел свой 250-й матч в высшей лиге английского чемпионата.

Естественно, далеко не все из них он сыграл в своем нынешнем клубе, ведь «Лутон», напомним, проводит свой первый сезон в АПЛ, которая появилась в результате реорганизации чемпионата в 1992 году.

В следующем туре чемпионата «Лутону» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед». 
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Евро-Футбол.Ру,
Росс Баркли Лутон Таун
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