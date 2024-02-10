«Шеффилд Юнайтед» добыл важную победу в споре с «Лутон Таун»

В 24-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» играл против ещё одного аутсайдера, «Шеффилд Юнайтед» и потерпел фиаско, несмотря на тотальный контроль мяча. Камерон Арчер открыл счет на 30-й минуте. Тут же пенальти, и Джон Макати с точки удвоил перевес гостей. Во втором тайме Элайджа Адебайо чудом не забил, нанося удар головой, промах. Сразу 11-метровый, который реализовал Карлтон Моррис - 1:2. Винисиус Соуза стал автором решающего гола - 1:3.
«Лутон Таун» остается в очке над зоной вылета, соперник делит последнее место.
Протокол игры
|30'Арчер Камерон (0:1)
|36'Макати Джон (0:2)
|(1:2) Моррис Карлтон52'
|72'Винисиус Соуза (1:3)
Камински Томас•Бурк Рис68' (Таунсенд Андрос (68') •Ошо Гэбриэл•Бэлл Амари•Огбене Чидози•Доти Алфи87' (Вудроу Коули (87') •Баркли Росс•Самби Локонга Альберт-Мбойо•Кларк Джордан53' (Чон Тахит (53') •Моррис Карлтон 41'87' (Берри Люк (87') •Адебайо Элайджа
Запасные: Крул Тим•Браун Джейкоб•Каборе Исса•Менги Теден•Раддок Пелли
Фодеринхэм Уэсли•Холгейт Мэйсон• 10'Ахмедходжич Анел•Робинсон Джек•Богл Джейден•Норрингтон-Дэвис Рис5' (Лоу Макс (5') •Макати Джон81' (Брюстер Риан (81') •Винисиус Соуза•Хамер Густаво 26'60' (Дэвис Том (60') •Осборн Бен•Арчер Камерон81' (Норвуд Оливер (81')
10 февраля. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).
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