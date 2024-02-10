«Шеффилд Юнайтед» добыл важную победу в споре с «Лутон Таун»

В 24-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» играл против ещё одного аутсайдера, «Шеффилд Юнайтед» и потерпел фиаско, несмотря на тотальный контроль мяча. Камерон Арчер открыл счет на 30-й минуте. Тут же пенальти, и Джон Макати с точки удвоил перевес гостей. Во втором тайме Элайджа Адебайо чудом не забил, нанося удар головой, промах. Сразу 11-метровый, который реализовал Карлтон Моррис - 1:2. Винисиус Соуза стал автором решающего гола - 1:3.

«Лутон Таун» остается в очке над зоной вылета, соперник делит последнее место.