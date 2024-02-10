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«Шеффилд Юнайтед» добыл важную победу в споре с «Лутон Таун»

10 Февраля 2024 • 20:13 Комментировать
Лутон Таун
1:3
Шеффилд Юнайтед
окончен

В 24-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» играл против ещё одного аутсайдера, «Шеффилд Юнайтед» и потерпел фиаско, несмотря на тотальный контроль мяча. Камерон Арчер открыл счет на 30-й минуте. Тут же пенальти, и Джон Макати с точки удвоил перевес гостей. Во втором тайме Элайджа Адебайо чудом не забил, нанося удар головой, промах. Сразу 11-метровый, который реализовал Карлтон Моррис - 1:2. Винисиус Соуза стал автором решающего гола - 1:3.

«Лутон Таун» остается в очке над зоной вылета, соперник делит последнее место.

Протокол игры  
Лутон Таун1:3Шеффилд Юнайтед
  30'Арчер Камерон (0:1)
  36'Макати Джон (0:2)
(1:2) Моррис Карлтон52'  
  72'Винисиус Соуза (1:3)
Камински ТомасБурк Рис 68' (Таунсенд Андрос ( 68') Ошо ГэбриэлБэлл АмариОгбене ЧидозиДоти Алфи 87' (Вудроу Коули ( 87') Баркли РоссСамби Локонга Альберт-МбойоКларк Джордан 53' (Чон Тахит ( 53') Моррис Карлтон  41' 87' (Берри Люк ( 87') Адебайо Элайджа
Запасные: Крул ТимБраун ДжейкобКаборе ИссаМенги ТеденРаддок Пелли
Фодеринхэм УэслиХолгейт Мэйсон  10'Ахмедходжич АнелРобинсон ДжекБогл ДжейденНоррингтон-Дэвис Рис 5' (Лоу Макс ( 5') Макати Джон 81' (Брюстер Риан ( 81') Винисиус СоузаХамер Густаво  26' 60' (Дэвис Том ( 60') Осборн БенАрчер Камерон 81' (Норвуд Оливер ( 81')
Запасные: Брукс ЭндриОсула ВильямДжеббисон ДэниелАмиссах ДжорданЛаруси ЯссерТрасти Остон
10 февраля. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Лутон Таун

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