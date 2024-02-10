​Стоунс: «Терпение - наш важный козырь»

В двадцать четвертом туре английского чемпионата «Эвертон» съездил в соседний Манчестер, где пропустил два гола во втором тайме матча с «Манчестер Сити». Защитник «горожан» Джон Стоунс очень доволен, потому что он считает «Эвертон» непростым соперником для его команды:

- У нас были непростые игры против «Эвертона» в прошлом, и сейчас добыть такую победу очень приятно. Особенно после сложного первого тайма, когда никак не удавалось найти пространство. Терпение - важный козырь нашей команды, ведь нас так часто встречают глухой обороной, - цитирует слова Стоунса BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Манчестер Сити» сыграет с «Челси».