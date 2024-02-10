«Брентфорд» одолел на выезде «Вулверхэмптон»

В 24-м туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон» доминировал в домашней игре с «Брентфордом», но забить не смог, а сам только пропускал. Нил Мопе сразу проверил голкипера, тот выручил. Мадс Расмуссен упустил свой шанс, промах. Кристиан Норгор был точен ударом головой после корнера - 0:1. Педру Нету зарядил в штангу. Крэйг Доусон после перерыва отличился результативным ударом, но ВАР показал, что там был офсайд. Витали Янельт вывел на убойную позицию Айвена Тони - 0:2.

«Брентфорд» поднялся на 14-е место, соперник - 10-й.