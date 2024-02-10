«Брентфорд» одолел на выезде «Вулверхэмптон»

В 24-м туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон» доминировал в домашней игре с «Брентфордом», но забить не смог, а сам только пропускал. Нил Мопе сразу проверил голкипера, тот выручил. Мадс Расмуссен упустил свой шанс, промах. Кристиан Норгор был точен ударом головой после корнера - 0:1. Педру Нету зарядил в штангу. Крэйг Доусон после перерыва отличился результативным ударом, но ВАР показал, что там был офсайд. Витали Янельт вывел на убойную позицию Айвена Тони - 0:2.
«Брентфорд» поднялся на 14-е место, соперник - 10-й.
Протокол игры
|35'Норгор Кристиан (0:1)
|77'Тони Айвен (0:2)
Са Жозе•Килман Макс•Доусон Крэйг•Гомеш Тоти46' (Фрейзер Натан (46') • 70'Семеду Нелсон83' (Доэрти Мэтт (83') •Аит-Нури Раян•Лемина Марио• 88'Гомес Жоао63' (Дойл Томми (63') •Сарабия Пабло•Кунья Матеус20' (Беллегард Жан-Рикнер (20') •Нету Педру
Флеккен Марк• 60'Коллинз Натан•Пиннок Итан•Ми Бен•Расмуссен Мадс•Йенсен Матиас 68'69' (Ярмолюк Егор (69') •Норгор Кристиан85' (Баптист Шендон (85') •Янельт Витали 81'85' (Айер Кристоффер (85') •Регилон Серхио•Тони Айвен•Мопе Нил76' (Льюис-Поттер Кин (76')
10 февраля. Стадион "Молинью".
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