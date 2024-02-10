​Дайч: «Топ-команда есть топ-команда»

В двадцать четвертом туре английского чемпионата «Эвертон» съездил в соседний Манчестер, где пропустил два гола во втором тайме матча с «Манчестер Сити». Команда Шона Дайча пропустила два безответных мяча. Наставник «Эвертона» прокомментировал итоги матча:

- Первый гол они забили с первого удара в створ ворот, в целом у них было лишь три удара в створ, что показывает с хорошей стороны нашу оборону. Мы сыграли организованно, что тоже хорошо. Но топ-команда есть топ-команда. Они сделали свою работу, у них есть возможности менять свои подходы, - цитирует слова Дайча BBC Sport.