​В «Манчестер Юнайтед» придумали необычную схему заработка – хотят нацепить камеры на игроков

Семья Глейзеров остаётся в управлении «Манчестер Юнайтед», хотя 25% акций вместе с правами на решение всех футбольных вопросов были переданы компании Джима Рэтклиффа INEOS. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на ESPN, Глейзеры придумали новую необычную схему заработка денег. Идея заключается в том, чтобы футболисты выходили на поле с камерами, и болельщики, заплатив определённую сумму, могли посмотреть матч от первого лица того или иного футболиста.

Стоит сказать, что идея Глейзеров может разбиться о нормативные документы IFAB и ФИФА об использовании технических средств.