​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала»

Защитник Мигель Гутьеррес проводит отличный сезон в «Жироне». Видеть этого футболиста в своих рядах хотят многие топ-клубы, в том числе «Реал», воспитанником которого Гутьеррес является. «Сливочные» имеют право обратного выкупа игрока всего лишь за 8 миллионов евро.

Впрочем, заполучить Гутьерреса хочет и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Об этом рассказывает Defense Central.

«Манчестер Сити» и «Жирона» принадлежат одному холдингу, но осуществить трансфер 22-летнего Гутьерреса англичанам будет сложно. «Реал» не только может выкупить игрока за 8 миллионов евро – мадридцам ещё и принадлежат 50% экономических прав защитника. Всё это говорит в пользу «сливочных», хотя Гвардиола не прочь увести перспективного игрока из-под носа испанского гранда.