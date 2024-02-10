​Гвардиола оценил выступление Холанна

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Эвертоном» (2:0) высказался о выступлении Эрлинга Холанна. Норвежский нападающий стал автором дубля.

«У меня трудно укладывается в голове, что он пропустил два месяца, а теперь снова в форме. Но он вернулся. Я сказал ему, чтобы он был позитивным, и моменты придут. Первый гол получился немного небрежным, но завершение было невероятным. Завершение второго момента тоже было отличным. Для нас важно, чтобы Эрлинг был с нами.

Холанн должен всегда быть на позитиве. Не потому, что мы не хотим постоянно создавать моменты. Иногда мы не можем этого делать. Во втором тайме его язык тела стал в 1000 раз лучше, это важно в спорте», - сказал Гвардиола BBC Match of the Day.

Холанн порешал: «Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ