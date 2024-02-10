​Гвардиола: «В перерыве я сказал: «Вы ждали, что обыграете их 5:0?»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после субботней победы над «Эвертоном» в матче Премьер-лиги со счётом 2:0.

«Эвертон» - сильная команда, сложный соперник. Шон Дайч придал им невероятную организацию. В первом тайме нам было сложнее. Нельзя показывать хороший футбол, если ты не настроен позитивно. Когда ты жалуешься и грустишь, ничего не работает.

Мы поговорили в перерыве, я сказал: «Вы ждали, что обыграете их 5:0? Ну давайте. Жизнь тяжёлая, и футбол тяжёлый». Во втором тайме мы прибавили в атаке и атаковали в те зоны, которые были нам нужны. Мы были стабильны, четвёрка защитников хорошо действовала. Те, кто вышел на замену, сыграли великолепно», - сказал Гвардиола BBC Match of the Day.