​Гвардиола прокомментировал победу над «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Эвертоном» со счётом 2:0.

«Мы были хорошо организованы. Изменения во втором тайме придали нам новый ритм, и, конечно же, Эрлинг Холанн вернулся. Иметь такого игрока на подачах с углового… и добивание было потрясающим.

В первом тайме язык нашего тела был не очень хорош, мы постоянно жаловались. Во втором тайме мы были более позитивны. Если вы хотите показать себя с лучшей стороны, язык тела должен быть правильным. Мы взяли чрезвычайно важные три очка.

Де Брёйне? После его возвращения он настолько свеж в голове и ногах, что я иногда не хочу выпускать его с первых минут, чтобы его влияние почувствовалось позже», - сказал Гвардиола TNT Sports.