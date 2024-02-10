​Холанн высказался после дубля и победы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн дал комментарий после победы над «Эвертоном» со счётом 2:0. Норвежец забил оба гола в этом матче.

«Забить два гола – хорошее чувство, а победить – ещё лучше. Мы всегда усердно работаем как команда, это было фантастическое выступление. Это была трудная игра и хорошая победа. Во многих матчах соперники будут стараться разрушить нашу игру, но у нас хорошая команда, поэтому разрушить нашу игру сложно. Хорошая победа.

Мы выиграли десятый матч подряд, и это хорошо. У нас хорошие результаты, всё складывается здорово.

Готов ли я на 100%? Да», - сказал Холанн BBC Match of the Day.

Напомним, что Эрлинг Холанн оторвался от Мохамеда Салаха в гонке бомбардиров чемпионата Англии.

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