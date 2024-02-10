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​«Манчестер Сити» выиграл 10 матчей подряд, дальше – Лига чемпионов

10 Февраля 2024 • 18:05 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Эвертон

В субботу «Манчестер Сити» порадовал своих болельщиков победой над «Эвертоном» со счётом 2:0. Главным героем встречи стал нападающий Эрлинг Холанн, который оформил дубль и оторвался от Мохамеда Салаха в гонке бомбардиров.

Стоит сказать, что «Манчестер Сити» выиграл 10 последних матчей во всех соревнованиях. Если же говорить о серии без поражений, то теперь она состоит из 13 игр (12 побед и ничья). В последний раз «горожане» проигрывали 6 декабря, когда уступили «Астон Вилле» в чемпионате Англии (0:1).

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 13 февраля – против «Копенгагена» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
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