Холанн порешал: «Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ

Программу 24-го тура чемпионата Англии открывал матч между «Манчестер Сити» и «Эвертоном». Команда Хосепа Гвардиолы на правах фаворита сразу же завладела инициативой, однако «ириски» долгое время упирались, желая увезти с собой хотя бы очко.

Открыть счёт «Манчестер Сити» удалось лишь на 71-й минуте, когда результативным ударом отметился Эрлинг Холанн. Он же спустя четырнадцать минут оформил дубль и установил окончательный счёт – 2:0.

«Манчестер Сити» вырвался на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги – у команды Хосепа Гвардиолы сейчас 52 зачётных балла в кармане. Второй «Ливерпуль» отстаёт на одно очко при равном количестве игр. Впереди у «горожан» матч Лиги чемпионов против «Копенгагена».