Холанн порешал: «Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ

Программу 24-го тура чемпионата Англии открывал матч между «Манчестер Сити» и «Эвертоном». Команда Хосепа Гвардиолы на правах фаворита сразу же завладела инициативой, однако «ириски» долгое время упирались, желая увезти с собой хотя бы очко.
Открыть счёт «Манчестер Сити» удалось лишь на 71-й минуте, когда результативным ударом отметился Эрлинг Холанн. Он же спустя четырнадцать минут оформил дубль и установил окончательный счёт – 2:0.
«Манчестер Сити» вырвался на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги – у команды Хосепа Гвардиолы сейчас 52 зачётных балла в кармане. Второй «Ливерпуль» отстаёт на одно очко при равном количестве игр. Впереди у «горожан» матч Лиги чемпионов против «Копенгагена».
Протокол игры
|(1:0) Холанн Эрлинг71'
|(2:0) Холанн Эрлинг85'
Эдерсон Мораес•Стоунс Джон•Диаш Рубен•Аке Натан•Родри Эрнандес•Аканджи Мануэль57' (Де Брёйне Кевин (57') •Фоден Фил•Луис Матеус II57' (Уокер Кайл (57') •Альварес Хулиан77' (Силва Бернарду (77') •Доку Жереми87' (Грилиш Джек (87') •Холанн Эрлинг
Пикфорд Джордан•Годфри Бен56' (Коулмэн Шеймус (56') •Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий•Гуэйе Идрисса 54'89' (Чермити Юссеф (89') •Гарнер Джеймс• 90'Янг Эшли78' (Гомеш Бету (78') •Харрисон Джек•Макнил Дуайт88' (Доббин Льюис (88') •Калверт-Льюин Доминик78' (Онана Амаду (78')
Запасные: Паттерсон Нэйтан•Кин Майкл•Виржиния Жоау•Хант Маккензи
10 февраля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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