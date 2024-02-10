Холанн забил 20-й гол в сезоне

В эти минуты «Манчестер Сити» принимает на своём поле «Эвертон» в рамках 24-го тура АПЛ.

Первый мяч в игре был забит только на 71-й минуте игры. Автором гола стал норвежский нападающий Эрлинг Холанн, который мощным ударом с угла вратарской отравил мяч под перекладину.

В текущем сезоне для Холанна этот гол стал уже пятнадцатым в рамках чемпионата Англии и двадцатым с учетом всех турниров. Кроме того, на счету нападающего шесть голевых передач в 25 матчах.

Следить за всеми событиями матча между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» можно в прямой текстовой трансляции, которая проходит на спортивном портале LiveResult.