​Анри объяснил отказ от социальных сетей

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри отказался от использования социальных сетей. По словам француза, на такой шаг он пошёл из-за расистских оскорблений в адрес темнокожих игроков.

«Я отказался от социальных сетей, потому что многих темнокожих футболистов из АПЛ оскорбляли», - слова Анри приводит на своих страницах The Athletic.

Анри добавил, что не скучает по социальным сетям и чувствует себя отлично.

Тьерри Анри знают главным образом по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Барселону». В 377 матчах за «канониров» француз записал на свой счёт 228 голов и 103 результативных паса на партнёров.