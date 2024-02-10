Магальянс: «Было очень сложно начинать сезон на скамейке»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Габриэль Магальянс рассказал, как отнёсся к тому, что в первых матчах сезона находился на скамейке запасных. Напомним, в прессе ходили слухи о возможной продаже бразильца. В трансфере футболиста был заинтересован туринский «Ювентус».

«Было очень сложно начинать сезон на скамейке, я хотел находиться на поле. Ситуация была непростой для меня, но я понял, чего хотел тренер. Каждому футболисту сложно находиться на скамейке запасных, но я уже вернулся. Я хочу продолжать усердно работать и показать, чего я стою», – сказал Магальянс в интервью PA Sport.