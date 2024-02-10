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Магальянс: «Было очень сложно начинать сезон на скамейке»

10 Февраля 2024 • 16:18 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
1 6.20 X 4.40 2 1.55
Через 23 ч. 35 мин.

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Габриэль Магальянс рассказал, как отнёсся к тому, что в первых матчах сезона находился на скамейке запасных. Напомним, в прессе ходили слухи о возможной продаже бразильца. В трансфере футболиста был заинтересован туринский «Ювентус».

«Было очень сложно начинать сезон на скамейке, я хотел находиться на поле. Ситуация была непростой для меня, но я понял, чего хотел тренер. Каждому футболисту сложно находиться на скамейке запасных, но я уже вернулся. Я хочу продолжать усердно работать и показать, чего я стою», – сказал Магальянс в интервью PA Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Магальянс

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