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Холанн – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Эвертоном»

10 Февраля 2024 • 14:35 Комментировать
Манчестер Сити
...
Эвертон
1 1.20 X 7.50 2 14.00
Через 0 ч. 17 мин.

Программу 24-го тура Английской премьер-лиги будет открывать матч между «Манчестер Сити» и «Эвертоном». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав таких футболистов:

Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Нунес, Фоден, Альварес, Доку, Холанн.

Стоит отметить, что Кайл Уокер, Кевин де Брёйне и Бернарду Силва оказались в числе запасных игроков.

Матч между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» стартует в 15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН
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