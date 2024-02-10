Холанн – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Эвертоном»

Программу 24-го тура Английской премьер-лиги будет открывать матч между «Манчестер Сити» и «Эвертоном». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав таких футболистов:

Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Нунес, Фоден, Альварес, Доку, Холанн.

Стоит отметить, что Кайл Уокер, Кевин де Брёйне и Бернарду Силва оказались в числе запасных игроков.

Матч между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» стартует в 15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.