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Далот: «Во второй половине сезона мы действуем лучше, чем на старте»

10 Февраля 2024 • 14:10 Комментировать
Лутон Таун
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.75 X 3.95 2 4.70
Через 2 ч. 52 мин.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот прокомментировал выступления своей команды в последних матчах. Напомним, манкунианцы выиграли каждый из своих трёх последних матчей, забив 11 голов в ворота соперников.

«Мы наконец получаем плоды тяжёлой работы, которую проделывали в прошлом. Думаю, сейчас всё начинает работать. Во второй половине сезона мы действуем лучше, чем на старте. Мы знаем, что начали кампанию не лучшим образом, но команда смотрит вперёд и старается исправить положение дел в ближайшие пару месяцев. В индивидуальном плане я стараюсь отдавать всё ради команды», – цитирует Далота Centre Devils.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Диогу Далот

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