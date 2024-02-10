Далот: «Во второй половине сезона мы действуем лучше, чем на старте»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот прокомментировал выступления своей команды в последних матчах. Напомним, манкунианцы выиграли каждый из своих трёх последних матчей, забив 11 голов в ворота соперников.

«Мы наконец получаем плоды тяжёлой работы, которую проделывали в прошлом. Думаю, сейчас всё начинает работать. Во второй половине сезона мы действуем лучше, чем на старте. Мы знаем, что начали кампанию не лучшим образом, но команда смотрит вперёд и старается исправить положение дел в ближайшие пару месяцев. В индивидуальном плане я стараюсь отдавать всё ради команды», – цитирует Далота Centre Devils.