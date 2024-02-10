«Барселона» нашла замену де Йонгу за 50 миллионов евро

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, заинтересованность в трансфере 22-летнего бельгийского опорника проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают Амаду в качестве замены Френки де Йонгу. Нидерландец может покинуть «Барселону» грядущим летом.

Трансферная стоимость Онана оценивается в 50 миллионов евро. Срок действующего контракта полузащитника с «ирисками» истекает в конце июня 2027 года.

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