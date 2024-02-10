Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» нашла замену де Йонгу за 50 миллионов евро

10 Февраля 2024 • 13:51 Комментировать

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, заинтересованность в трансфере 22-летнего бельгийского опорника проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают Амаду в качестве замены Френки де Йонгу. Нидерландец может покинуть «Барселону» грядущим летом.

Трансферная стоимость Онана оценивается в 50 миллионов евро. Срок действующего контракта полузащитника с «ирисками» истекает в конце июня 2027 года.

«Барселона» может потерять одну из главных звёзд

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Барселона Френки де Йонг Амаду Онана трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Сколько стоит каждый гол Гарри Кейна и других голеадоров «Баварии»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Клопп дал ответ «Барселоне» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.02.24 в 15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон Эвертон
1.22 6.40 11.00
Видео
10.02.24 в 18:00
Лутон Таун Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2.09 3.35 3.40
Видео
10.02.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
1.83 4.00 3.65
Видео
10.02.24 в 18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Бёрнли Бёрнли
1.24 6.40 9.20
Видео
10.02.24 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брентфорд Брентфорд
2.09 3.35 3.40
Видео
10.02.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Борнмут Борнмут
2.32 3.50 2.85
Видео
10.02.24 в 20:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ньюкасл Ньюкасл
4.10 3.65 1.81
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Февраля
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Эвертон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:35 · Англия. Премьер-лига
Холанн – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Эвертоном»
14:10 · Англия. Премьер-лига
Далот: «Во второй половине сезона мы действуем лучше, чем на старте»
13:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла замену де Йонгу за 50 миллионов евро
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал цель на трансферном рынке
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» объявил о покупке Синистерры официально
12:37 · Англия. Премьер-лига
Ридле назвал идеального тренера для «Ливерпуля»
12:00 · Англия. Премьер-лига
Родри раскрыл свой особенный подход к футболу
11:50 · Россия. Премьер-лига
Введение синей карточки сорвалось - названа причина
11:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как повлияло на Грилиша ограбление дома
11:08 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о Силве: «Я не смотрю на паспорт или возраст игроков»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Пареха назвал причину провала Эмери в «Спартаке»
08:41 · Англия. Премьер-лига
Названы три клуба, которые готовы заплатить за де Йонга 100 миллионов 1
08:34 · Англия. Премьер-лига
Зидан, Гвардиола или Клопп: назван лучший футбольный тренер 2010-х
03:12 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт оценил игру Майну
Все новости
Рекомендуем