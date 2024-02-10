«Ливерпуль» выбрал цель на трансферном рынке

26-летний английский защитник Тосин Адарабиойо, правами на которого владеет лондонский «Фулхэм», может перебраться в другой английский коллектив. Об этом рапортует портал 90min.

Согласно данным источника, в услугах футболиста заинтересован «Ливерпуль». Сделка может состояться по завершении нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Адарабиойо принял участие в 16 матчах, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

После 23 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Фулхэм» с 26 баллами находится на 13-й позиции.