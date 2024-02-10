Атакующий полузащитник «Лидса» Луис Синистерра сменил команду. 24-летний колумбийский футболист полноценно перебрался в «Борнмут», об этом рапортует пресс-служба клуба. За трансфер игрока «павлины» получили 23,4 миллиона евро.

Напомним, что ранее Синистерра выступал за «Борнмут» на правах аренды.

«Мне очень нравится в этом клубе. Здесь классные болельщики. Они всегда демонстрируют любовь к команде», - приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

В текущем сезоне колумбиец провел 15 поединков за «Борнмут», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.