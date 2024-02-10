Ридле назвал идеального тренера для «Ливерпуля»

Экс-игрок «Боруссии» Карл-Хайнц Ридле поделился мнением о возможном назначении испанского специалиста Хаби Алонсо на пост главного тренера «Ливерпуля».

«Стиль Алонсо полностью подходит «Ливерпулю». Хаби любит играть в атаку. Если посмотреть, как его команда прессингует на чужой половине поля, это впечатляет. У него есть желание работать в «Ливерпуле». Хаби прекрасно знаком с городом и клубом. Он там легенда», - передает слова Ридле The Athletic.

В бытность футболистом Алонсо выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год.

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