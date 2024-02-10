Родри раскрыл свой особенный подход к футболу

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поведал о своем стиле игры.

«Я из тех футболистов, которые стараются понять игру. Делаю это за просмотром матчей. Я не обращаю внимания на мяч во время игры, слежу за тем, что происходит вокруг. Для футболиста средней линии это ключ к успеху. Я понимаю, как важно быть лидером на поле. Если играешь в полузащите, то находишься везде. Я всегда хотел так играть», - передает слова испанца таблоид Mirror.

В текущем сезоне Родри принял участие в 27 поединках во всех турнирах. Полузащитник отметился шестью голами и семью результативными передачами.