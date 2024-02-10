Гвардиола рассказал, как повлияло на Грилиша ограбление дома

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в каком психологическом состоянии пребывает вингер Джек Грилиш. Напомним, на дом англичанина недавно было совершено нападение со взломом.

«Я почти уверен, что Джек сильно переживал в первые пару дней после ограбления. Надеюсь, сейчас он уже забыл эту ситуацию. Это сложно, ведь инцидент затронул его девушку и семью. Думаю, Грилиш хорошо со всем справился. Он невероятный человек», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В этом сезоне Грилиш отметился тремя голами и одним ассистом в тринадцати матчах Английской премьер-лиги.