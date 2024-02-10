Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал, как повлияло на Грилиша ограбление дома

10 Февраля 2024 • 11:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Эвертон
1 1.20 X 7.50 2 14.00
Через 4 ч. 0 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в каком психологическом состоянии пребывает вингер Джек Грилиш. Напомним, на дом англичанина недавно было совершено нападение со взломом.

«Я почти уверен, что Джек сильно переживал в первые пару дней после ограбления. Надеюсь, сейчас он уже забыл эту ситуацию. Это сложно, ведь инцидент затронул его девушку и семью. Думаю, Грилиш хорошо со всем справился. Он невероятный человек», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В этом сезоне Грилиш отметился тремя голами и одним ассистом в тринадцати матчах Английской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джек Грилиш ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Февраля
11:18
Гвардиола рассказал, как повлияло на Грилиша ограбление дома
02:27
Гвардиола рассказал, чего ждёт от Грилиша
02:02
Манчестер Сити - Эвертон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:29
Агуэро рассказал, что не устраивало Гвардиолу в его игре
09 Февраля
22:55
Фоден: «Хочу стать одним из лучших игроков АПЛ в текущем сезоне»
22:19
Бернарду Силва: «Манчестер Сити» не может побеждать всегда»
22:00
Фоден: «Де Брёйне входит в тройку лучших игроков мира, когда набирает форму»
18:36
​Гвардиола высказался о своей статистике против Дайча
17:39
Гвардиола высказался о синих карточках в футболе
14:46
Актуальный прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Эвертон АПЛ — 10 февраля 2024
11:51
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити — Эвертон АПЛ — 10 февраля 2024
00:13
Аке – о будущем Гвардиолы в «Манчестер Сити»: «Никто не знает»
08 Февраля
14:25
Де Брёйне номинирован на премию лучшего игрока месяца в АПЛ
12:16
Диаш: «Чем успешней является команда, тем больше люди ждут момента для критики»
07 Февраля
11:01
Савиньо изначально хотел перейти в «Барселону», но сейчас игрок близок к топ-клубу АПЛ
00:42
Защитник «Эвертона» – одна из главных целей «Манчестер Юнайтед» на лето
00:22
Директор «Вест Хэма» – о подписании Филлипса: «Мы искали лидера»
06 Февраля
15:56
Аке: «Очень важно, что Холанн и де Брёйне вернулись в строй»
15:51
Аке оценил хет-трик Фодена в ворота «Брентфорда»
15:46
Аке: «Мы находимся в той стадии сезона, где каждая игра очень важна»
15:43
Де Брёйне: «С каждой игрой я чувствую себя всё лучше и лучше»
15:37
Де Брёйне — о чемпионской гонке: «Мы знаем, что нам нужно делать»
14:37
Суперкомпьютер предсказал чемпионство «Манчестер Сити»
13:49
Нападающий «Оренбурга» отказался от перехода в «Манчестер Сити»
12:59
«Манчестер Сити» близок к трансферу звезды «Жироны»
09:36
Фоден — о «Брентфорде»: «Это фантастическая команда, но мы должны были отреагировать на пропущенный гол»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии «Барселона» или «Ливерпуль»: Лерой Сане сделал выбор «Реал» нашёл игрока, который заменит Родриго
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Клопп дал ответ «Барселоне» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.02.24 в 15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон Эвертон
1.22 6.40 11.00
Видео
10.02.24 в 18:00
Лутон Таун Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2.09 3.35 3.40
Видео
10.02.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
1.83 4.00 3.65
Видео
10.02.24 в 18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Бёрнли Бёрнли
1.24 6.40 9.20
Видео
10.02.24 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брентфорд Брентфорд
2.09 3.35 3.40
Видео
10.02.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Борнмут Борнмут
2.32 3.50 2.85
Видео
10.02.24 в 20:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ньюкасл Ньюкасл
4.10 3.65 1.81
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Февраля
11:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как повлияло на Грилиша ограбление дома
11:08 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о Силве: «Я не смотрю на паспорт или возраст игроков»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Пареха назвал причину провала Эмери в «Спартаке»
08:41 · Англия. Премьер-лига
Названы три клуба, которые готовы заплатить за де Йонга 100 миллионов 1
08:34 · Англия. Премьер-лига
Зидан, Гвардиола или Клопп: назван лучший футбольный тренер 2010-х
03:12 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт оценил игру Майну
02:59 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу – о введении синей карточки: «Это уничтожит игру» 1
02:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, чего ждёт от Грилиша
02:08 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я не выпускаю игроков лишь из-за того, что они молоды»
01:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил вероятность нового требла «Манчестер Сити» в 0,1%
01:48 · Англия. Премьер-лига
Диалло: «Лисандро Мартинес – фантастический человек, он очень помог мне»
01:29 · Англия. Премьер-лига
Агуэро рассказал, что не устраивало Гвардиолу в его игре
01:19 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Фулхэма» Силва оценил уровень арендованного у «Челси» Брои
00:52 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет видеть де Йонга в «Манчестер Юнайтед» слухи
00:27 · Англия. Премьер-лига
Диалло: «Надеюсь, скоро забью свой второй гол за «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем