Названы три клуба, которые готовы заплатить за де Йонга 100 миллионов

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть команду по завершении нынешнего сезона. В услугах нидерландского игрока заинтересованы сразу несколько европейских топ-клубов.

По сообщениям журналистов Sport.es, заполучить хавбека в свои ряды намерены лондонский «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Все эти клубы готовы заплатить за Френки 100 миллионов евро, которые требует «Барселона». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Де Йонг выступает за каталонцев с 2019 года. «Сине-гранатовые» приобрели полузащитника у «Аякса» за 86 миллионов.

«Барселона» может потерять одну из главных звёзд