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Зидан, Гвардиола или Клопп: назван лучший футбольный тренер 2010-х

10 Февраля 2024 • 08:34 Комментировать

Журналисты портала FourFourTwo представили очередной рейтинг. На этот раз они назвали лучших футбольных тренеров 2010-х. Первое место в нем занял бывший наставник «Барселоны» и «Баварии», а ныне рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Вторую позицию эксперты отдали экс-тренеру сборной Испании и мадридского «Реала» Висенте дель Боске. Топ-3 замкнул Алекс Фергюсон, долгое время работавший в английском «Манчестер Юнайтед».

В десятку лучших также попали: Юрген Клопп, Дидье Дешам, Зинедин Зидан, Жозе Моуринью, Йоахим Лёв, Карло Анчелотти и Диего Симеоне.

Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Карло Анчелотти Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола Висенте Дель Боске ещё теги
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