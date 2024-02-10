Зидан, Гвардиола или Клопп: назван лучший футбольный тренер 2010-х

Журналисты портала FourFourTwo представили очередной рейтинг. На этот раз они назвали лучших футбольных тренеров 2010-х. Первое место в нем занял бывший наставник «Барселоны» и «Баварии», а ныне рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Вторую позицию эксперты отдали экс-тренеру сборной Испании и мадридского «Реала» Висенте дель Боске. Топ-3 замкнул Алекс Фергюсон, долгое время работавший в английском «Манчестер Юнайтед».

В десятку лучших также попали: Юрген Клопп, Дидье Дешам, Зинедин Зидан, Жозе Моуринью, Йоахим Лёв, Карло Анчелотти и Диего Симеоне.

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