Гвардиола рассказал, чего ждёт от Грилиша

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об игровой форме полузащитника Джека Грилиша.

28-летний англичанин нечасто появляется в основном составе «горожан» в текущем сезоне. На счету футболиста три забитых мяча и два голевых паса в 24 поединках нынешней кампании во всех турнирах.

«Чего я жду от Грилиша? Того, что он будет собой. Я всегда доволен своими игроками, и Джек – не исключение. Он пытается набрать свою лучшую форму. Он нужен всем нам, и я с нетерпением жду возможности предоставить ему игровые минуты.

Этот сезон для него не так успешен, как прошлый. Единственная причина – отличные конкуренты», – высказался Гвардиола в преддверии матча против «Эвертона», который пройдёт в субботу.