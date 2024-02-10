Гвардиола оценил вероятность нового требла «Манчестер Сити» в 0,1%

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призывает не ждать от команды второго подряд требла.

«Горожане» феноменально провели вторую половину прошлой кампании, завершив её триумфом в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов. По словам испанского рулевого, рассчитывать на повторение такого успеха не приходится: «Это сказка, друзья мои. Для начала нам нужно обыграть «Эвертон». Я бы сказал, что мы не выиграем второй требл кряду с вероятностью 99,9%, потому что никогда, никогда, никогда ни одной команде не удалось это сделать», – приводит City Xtra комментарии Гвардиолы.

Матч «Манчестер Сити» – «Эвертон» состоится в субботу в 15:30 по московскому времени.