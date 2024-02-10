Диалло: «Лисандро Мартинес – фантастический человек, он очень помог мне»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло рассказал, как Лисандро Мартинес помог ему перенести тяжёлую травму.

Ивуариец находился в лазарете с августа по декабрь прошлого года из-за серьёзного повреждения колена.

«Лисандро – фантастический человек. Для меня он не просто игрок, а настоящий лидер. Когда я получил травму, он тоже залечивал повреждение, и он очень помог мне. Он много говорил со мной, просил не беспокоиться, сохранять позитивный настрой и усердно работать, чтобы поскорее вернуться в строй», – приводит пресс-служба «Манчестер Юнайтед» слова Диалло.

Напомним, что недавно сам Мартинес получил новую травму – он может пропустить порядка двух месяцев.