Агуэро рассказал, что не устраивало Гвардиолу в его игре

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

Отношения аргентинца с испанским специалистом, как принято считать, не всегда были идеальными, однако в итоге важные для «Манчестер Сити» персонажи смогли сработаться.

«Сегодня мои мысли таковы: «Дело не в том, что Пеп меня недолюбливал – просто я не работал на него должным образом». Если я не начинал прессинг, вся структура теряла цельность. Со временем я это осознал, поэтому начал ладить с Гвардиолой. Он говорил мне: «Оставайся там, просто останови центрального защитника». Пеп – лучший тренер, с которым я работал. 100%» – рассказал в интервью Cano Football Агуэро.