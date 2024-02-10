Гранд Серии А может пригласить Жоржиньо

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо может вернуться в Италию.

Контракт 32-летнего игрока с «канонирами» рассчитан до июня текущего года, но предусматривает возможность пролонгации до конца следующего сезона. Руководство «Арсенала» пока не определилось с будущим опорного хавбека, в связи с чем к нему сохраняется интерес со стороны других клубов.

По информации журналиста Джованни Альбанезе, возможность подписания Жоржиньо рассматривает «Ювентус». Вероятность переезда футболиста в Турин оценивается невысоко, однако боссы «старой синьоры» всерьёз изучат кандидатуру итальянца, если тот не продлит соглашение с «Арсеналом».