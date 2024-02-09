«Флуминенсе» арендует вингера «Арсенала»

Футболист лондонского «Арсенала» Маркиньос Аленсар близок к возвращению на родину.

Бразилец неудачно провёл первую половину сезона, выступая на правах аренды за французский «Нант». По сведениям инсайдера Николо Скиры, теперь 20-летний игрок попробует силы в Бразилии – его арендует «Флуминенсе». Сделка будет подтверждена официально в скором времени, в ней будет прописана опция последующего выкупа.

Маркиньос был куплен «Арсеналом» летом 2022 года у «Сан-Паулу». С тех пор футболист провёл лишь шесть матчей за первую команду «канониров», по одному разу отметившись забитым голом и ассистом.