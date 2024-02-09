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Фоден: «Хочу стать одним из лучших игроков АПЛ в текущем сезоне»

09 Февраля 2024 • 22:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Эвертон
1 1.20 X 7.50 2 14.00
Через 16 ч. 13 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился своими ожиданиями от нынешнего сезона.

23-летний футболист стал одним из ключевых исполнителей в команде Хосепа Гвардиолы. В недавнем матче против «Брентфорда» (3:1) англичанин отметился хет-триком.

«Я стараюсь быть тем, на кого команда ориентируется на поле, и оказывать влияние голами и результативными передачами. Моя цель – выиграть трофеи. Я настраиваюсь на это с самого начала сезона.

Я хотел бы стать одним из лучших игроков текущего розыгрыша АПЛ. Думаю, моя новая роль помогает мне раскрыться – в ней я чаще взаимодействую с мячом, могу делать больше всего», – заявил в интервью TNT Sports Фоден.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден

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