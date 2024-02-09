Бернарду Силва: «Манчестер Сити» не может побеждать всегда»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о форме команды в текущем сезоне.

«Горожане» не смогли выиграть в четырёх подряд матчах Премьер-лиги в период с ноября по декабрь, набрав на данном отрезке всего три очка. В дальнейшем команда Хосепа Гвардиолы смогла исправить ситуацию и вплотную приблизиться к вершине таблицы.

«Это правда, что до победы над «Лутоном» мы не смогли победить в четырёх матчах подряд. Люди привыкли к нашим постоянным победам, но в футболе невозможно всегда побеждать. Периодические спады в игре и результатах – это нормально. В таких ситуациях важно то, как реагирует команда, и наша реакция говорит о многом. Теперь нам нужно продолжать в том же духе», – приводит City Zone слова Силвы.