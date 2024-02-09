Фоден: «Де Брёйне входит в тройку лучших игроков мира, когда набирает форму»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден оценил игру Кевина де Брёйне после возвращения на поле.

32-летний бельгиец не играл из-за травмы с августа по январь. В пяти матчах с момента возвращения в строй игрок отметился четырьмя ассистами и одним забитым мячом.

«Он сходу начал показывать отличную игру. Кевин входит в тройку лучших игроков мира, когда находится в форме. Если мы хотим что-то выиграть в этом сезоне, нам нужен де Брёйне в лучшем виде», – высказался в интервью TNT Sports Фоден, оформивший хет-трик в недавнем матче Премьер-лиги против «Брентфорда» (3:1).

В субботу «Манчестер Сити» сыграет на своём поле против «Эвертона».