Френки де Йонг готов к переезду в Англию

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассматривает возможность скорого ухода.

Нидерландец, по слухам, не слишком доволен своим клубом. Кроме того, «Барселона» может вынужденно расстаться со своим самым высокооплачиваемым игроком из-за финансовых трудностей. Как сообщает журналист Экрем Конур, сам де Йонг открыт для перехода в один из клубов Английской премьер-лиги предстоящим летом. Интерес к 26-летнему хавбеку приписывался «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Френки де Йонга в 80 млн евро. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.