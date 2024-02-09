​Артета поведал о кадровой ситуации в «Арсенале»

Наставник «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча против «Вест Хэма» высказался на тему кадровой ситуации в команде.

«У нас есть несколько игроков, чьё участие под вопросом. Завтра у нас будет ещё одна тренировка, и мы надеемся, что некоторые футболисты вернутся в строй. Сака на этой неделе выглядел хорошо. Что касается Парти, то ему становится лучше, но ещё слишком рано говорить о том, когда он вернётся», - сказал Артета журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

Матч Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» стартует 11 февраля в 17:00 по московскому времени.