​«Челси» готов заплатить 100 млн евро за звезду «Барселоны»

Судя по сообщениям из прессы, «Челси» настроен продолжать вкладывать серьёзные деньги в усиление своего состава. По данным испанского издания Sport, «пенсионеры» готовы предложить 100 миллионов евро за топ-полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

В то же время Relevo располагает информацией о том, что сам 26-летний де Йонг дал согласие на летний трансфер из «Барселоны». В клубе тоже поддерживают такой шаг, учитывая неблагоприятное финансовое положение и стремление его улучшить.

В сезоне 2023/2024 Френки де Йонг провёл за «Барселону» 22 матча. В них нидерландский футболист отметился одним голом.