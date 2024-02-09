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​«Челси» готов заплатить 100 млн евро за звезду «Барселоны»

09 Февраля 2024 • 19:30 Комментировать

Судя по сообщениям из прессы, «Челси» настроен продолжать вкладывать серьёзные деньги в усиление своего состава. По данным испанского издания Sport, «пенсионеры» готовы предложить 100 миллионов евро за топ-полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

В то же время Relevo располагает информацией о том, что сам 26-летний де Йонг дал согласие на летний трансфер из «Барселоны». В клубе тоже поддерживают такой шаг, учитывая неблагоприятное финансовое положение и стремление его улучшить.

В сезоне 2023/2024 Френки де Йонг провёл за «Барселону» 22 матча. В них нидерландский футболист отметился одним голом.

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