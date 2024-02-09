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​Гвардиола высказался о своей статистике против Дайча

09 Февраля 2024 • 18:36 Комментировать
Манчестер Сити
...
Эвертон
1 1.20 X 7.50 2 14.00
Через 20 ч. 11 мин.

Хосеп Гвардиола ни разу в своей тренерской карьере не проигрывал Шону Дайчу. Перед матчем «Манчестер Сити» - «Эвертон» испанец выказался на этот счёт.

«Я не проигрывал Дайчу? Не знаю, как это происходит. Я испытываю огромное уважение к Шону, к той работе, которую он проделывает по ходу карьеры, к его футболистам.

Завтра в 12:30 мы должны быть готовы показать свой футбол. «Эвертон» всегда старается добиться результата, мы должны быть готовы.

Мы можем выйти на первое место? Давайте я оценю турнирное положение через 11 дней, когда мы сыграем с «Брентфордом», и у всех команд будет одинаковое количество проведённых игр», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН
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